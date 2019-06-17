أرباح بنك القاهرة تقفز 200% لـ 1.2 مليار جنيه في 2019

كشفت نتائج الأعمال التي أعلنها بنك "القاهرة" المصري، ارتفاع الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 199.2%، وذلك على أساس سنوي.

وأوضح البنك أنه سجل صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 1.218 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 407 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن أرباح البنك قبل خصم الضرائب بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.51 مليار جنيه، مقابل نحو 921 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس البنك، طارق فايد، إن المركز المالي لبنك القاهرة سجل مؤشرات إيجابية جديدة في مستوى النمو ليبلغ إجمالي الأصول نحو 176 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 5% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح أن النتائج الإيجابية خلال الربع لأول من العام الجاري جاءت بفضل زيادة إجمالي محفظة القروض بواقع 3.3 مليار جنيه لتصل إلى 69 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5% مقارنة بالأرقام المحققة خلال عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتى وصل معدل النمو بها إلى 4.8%، ومحفظة التجزئة المصرفية التى حققت معدلات نمو وصلت إلى 5.1%.

وأشار إلى أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة حققت معدلات نمو بلغت 8.5%، إلى جانب زيادة الودائع بواقع 7 مليارات جنيه لتصل إلى 138 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وحقق صافي دخل البنك من العائد زيادة بنسبة تقدر بنحو 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب زيادة نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى 5.2% في المتوسط خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بنحو 3.9% فى الربع الأول من 2018.

وحقق صافي دخل البنك من الاتعاب والعمولات زيادة تقدر نسبتها بنحو 53% لتصل إلى 333 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما شهد الربع الأول من العام الجاري تحسناً في معدل الكفاءة (المصروفات الإدارية على صافي إيرادات النشاط) ليصل إلى 35.5% مقارنة بنحو 44% خلال نفس الفترة من العام الماضي.