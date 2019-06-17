بنك أوف سكوتلاند: اندماج ساب والأول يعزز رأس المال

قال رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.إس) إن استكمال الاندماج بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) سيؤدي لتخلصه من أصول عالية المخاطر بقيمة 4.7 مليار إسترليني، ما يعادل 5.9 مليار دولار وتعزيز رأسماله الأساسي.



وذكر البنك البريطاني في بيان أنه، ومن خلال وحدته الهولندية نات ويست ماركتس، كان جزءاً من كونسورتيوم يضم إن.إل.إف.آي وبنك سانتاندير يمتلك حصة إجماليها 40% في البنك الأول. وكان آر.بي.إس يملك حصة تعادل 15.3% في البنك الأول.



وقال البنك إنه نتيجة لاستكمال الاندماج، سيحقق مكسبا قدره 400 مليون جنيه إسترليني نتيجة التخلص من حصته في البنك الأول مقابل أسهم يتلقاها في البنك السعودي البريطاني، فضلاً عن خفض الأصول المرجحة بالمخاطر 4.7 مليار جنيه إسترليني.



وأشار البنك إلى أن الصفقة ستقود لإطفاء التزامات بقيمة 300 مليون إسترليني.



وأضاف أن التغييرات سترفع نسبة رأس المال الأساسي للبنك بواقع 60 نقطة أساس.



وصرح روس مكيوان الرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلاند في بيان أن الاندماج سيساعد البنك أيضا على التركيز على الأسواق التي يستهدفها.



ويعكف البنك، الذي أنقذته الحكومة البريطانية في 2008 بضخ 45.5 مليار إسترليني، على تقليص أنشطته الخارجية منذ الأزمة المالية للتركيز على أنشطة الإقراض في المملكة المتحدة.