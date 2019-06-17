تعليق مسيء يكلف "يو بي إس" صفقة ترتيب سندات دولية

استبعدت إحدى أكبر الشركات الحكومية الصينية مصرف UBS من صفقة لإصدار سندات، بسبب تعليق مسيء من أحد محلليه الاقتصاديين.

وصرحت مصادر لبلومبرغ، أن المصرف السويسري خسر صفقة ترتيب سندات شركة "السكك الحديدية الصينية" بعد أن استخدم كبير الاقتصاديين في البنك تعبير "الخنزير الصيني"، في مجمل تعليقه على تأثير أنفلونزا الطيور على التضخم في الصين الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك رغم تقدم UBS باعتذار رسمي، خوفا على خطط البنك للتوسع في السوق الصيني، علما أن UBS هو من أقدم البنوك الأجنبية التي استطاعت تأمين مكان لها في بلاد التنين الصيني.