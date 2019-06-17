"دويتشه" يستعد لتأسيس أكبر "بنك سيئ" في العالم!

يستعد دويتشه بنك لإجراء إصلاحات عميقة لعملياته التجارية، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة تعرف بـbad bank يتم تحويل الأصول السيئة ذات المخاطر العالية إليها ضمن الخطوات التي يقوم بها الرئيس التنفيذي Christian Sewing لإعادة هيكلة عملياته بعيداً عن الصيرفة الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الأصول التي ستنضم إلى الوحدة هذه إلى 50 مليار يورو بعد التعديل للمخاطر بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، وهي تمثل 14% من ميزانية البنك الألماني.

وأضافت المصادر أنه بعد أن أصبح البنك يحتفظ بـ 260 مليار يورو من النقد والأوراق المالية السائلة، لم يعد يعتمد على هذه الأصول من أجل التدفق النقدي ويمكنه بيعها إلى البنوك الأخرى بتكاليف تمويل منخفضة.

ويستهدف دويتشه بنك عائداً على الأصول الملموسة - وهو مقياس الربحية - لا يقل عن 4% هذا العام، أي أقل من معظم منافسيه، لكنه حقق عائدا بنسبة 1.3% فقط في الربع الأول.