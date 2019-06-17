لبنى العليان أول رئيسة لمجلس إدارة بنك سعودي

قرر مجلس إدارة بنك ساب وفقاً لاتفاقية الاندماج مع البنك الأول، تعيين لبنى سليمان العليان رئيساً لمجلس إدارة البنك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، كما قرر البنك التأكيد على استمرارية خالد عبدالله الملحم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعلى استمرارية ديفد ديو في منصب العضو المنتدب.

إلى ذلك، أعلن بنك ساب يوم أمس عن نفاذ قرار دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وذلك مقابل قيام بنك ساب بإصدار (554,794,522) سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20.54 مليار ريال.

وكذلك زيادة عدد أسهمه من 1.5 مليار سهم إلى 2.05 سهم مدفوعة بالكامل، وذلك بعد أن استوفى كل من بنك ساب والبنك الأول شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من بنك ساب بخصوص صفقة الاندماج.

من جهته، أعلن البنك الأول انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 12-10-1440هـ (الموافق 15-6-2019م) وعدم استلام البنك أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ هذا الإعلان والمقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب ("معامل المبادلة") مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.