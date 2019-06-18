دراغي يرجح قيام "الأوروبي" بالمزيد من التحفيز النقدي

رجح رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن يقوم البنك بالمزيد من التحفيز النقدي في الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف دراغي أن هناك حاجة إلى حوافز مالية إضافية في حال لم تتحسن أفق الاقتصاد المستقبلية، في حين رأى أن إبقاء سياسة أسعار الفائدة المنخفضة تأتي لتعزيز الاقتصاد في حين لم يستبعد أن يتم تخفيض أسعار الفائدة مستقبلا.

وذكر دراغي أن المركزي الأوروبي قد يوسع نطاق شرائه للأصول، إضافة إلى رفع القيود المفروضة حاليا على سقف الأصول التي يمكن شراؤها.

وكان أرجأ البنك المركزي الأوروبي في 7 يونيو الجاري مجددا توقيت أول رفع لسعر فائدته، وقال إنه سيواصل تقديم الأموال للبنوك من أجل الإقراض في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ بالتباطؤ.

وتأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونها حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ولاسيما على دول منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا.

واستجابة لتدهور متسارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل تقدير، بدلا من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس.