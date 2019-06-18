"التجاري وفا بنك" المغربي يطرح سندات إقراض لأجل غير مسمى

أعلنت مجموعة "التجاري وفا بنك" المغربية عزمها على طرح سندات إقراض تابعة غير محددة الأجل ومن دون ضمانة، بقيمة مليار درهم (105.26 مليون دولار) للاكتتاب في البورصة المغربية خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الحالي.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج البنك لإصدار سندات إقراض بقيمة 8 مليارات درهم (840 مليون دولار) في أفق 2021، الذي قررته الجمعية العمومية للبنك في 2016، وأنجزت منه حتى الآن ثلاثة أشطر بقيمة 3 مليارات درهم (320 مليون دولار) خلال العامين السابقين، وتعتبر العملية الحالية الرابعة التي تنجز في بورصة الدار البيضاء في هذا الإطار، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعد مجموعة "التجاري وفا بنك" المجموعة البنكية الأولى بالمغرب بحصة تناهز 25% من السوق، وهي تابعة لمجموعة "المدى" القابضة الناتجة عن اندماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة "أومنيوم" شمال إفريقيا، وتمتلك "المدى" 46.43% من رأسمال "التجاري وفا بنك". وحسب جنسية المساهمين المؤسساتيين يتوزع رأسمال "التجاري وفا بنك" بين مساهمين مغاربة بنسبة 76.17%، ومساهمين أجانب بنسبة 5.11%. فيما تبلغ الحصة المتداولة في بورصة الدار البيضاء 18.72%.

وأشارت مذكرة المعلومات المتعلقة بالعملية، التي أشارت إليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية للمجموعة ودعم توسع نشاطها في شمال وغرب ووسط إفريقيا، وعلى الخصوص برنامج المرحلة الثانية للتوسع الإفريقي للبنك، التي تستهدف الاستحواذ على بنوك في الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية. وتمتلك المجموعة 11 فرعاً إفريقياً وفرعاً في أوروبا.

وبالنسبة لعملية إصدار سندات الإقراض لأجل غير مسمى التي تعتزم المجموعة إنجازها الأسبوع المقبل، أوضحت المذكرة أن عرض السندات سيتكون من خيارين حسب دورية مراجعة أسعار الفائدة. وينص الخيار الأول على أن سعر فائدة الإقراض ستتم مراجعته كل 10 سنوات. وحدد سعر هذا الخيار لفترة السنوات العشر الأولى فيما بين 5.48% و5.58%، وذلك على أساس متوسط أسعار سندات الخزينة لـ10 سنوات حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو الماضي، والبالغ 2.98%، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 250 و260 نقطة أساس.

أما الخيار الثاني فينص على أن مراجعة السعر ستتم كل سنة، وفي هذا الإطار حدد سعر الفائدة للسنة الأولى فيما بين 4.60% و4.70%، وذلك على أساس أسعار سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا حسب جداول بنك المغرب في 30 مايو الماضي البالغ 2.30%، مع زيادة منحة مخاطرة تتراوح بين 230 و240 نقطة أساس.

وأشارت المذكرة إلى أن الأولوية ستعطى للاكتتابات في إطار الخيار الأول، كما أوضحت أن مجموع الاكتتابات في كلا الخيارين لا يمكن أن يتجاوز مليار درهم (105.26 مليون دولار).