بنك أبوظبي الأول يغلق فرعه في قطر لهذه الأسباب

تخلى بنك أبوظبي الأول عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للأعمال بالإضافة إلى إغلاق الفرع بشكل دائم.

وأعلن البنك في بيان أن قراره يأتي بعد أشهر من الإجراءات التي وصفها بـ" الباطلة" التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر.

موضوع يهمك أعلن بنك "أبوظبي الأول" حصوله على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة... "أبوظبي الأول": زيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 40% بنوك وتمويل

وأكد البنك أن هذه الإجراءات لم تؤثر على أعمال الفرع في قطر، وأن إغلاق الفرع لن يؤثر ماليا على أداء أعمال المجموعة مستقبلا.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد ادعت تورط بنك أبوظبي الأول في تعاملات هدفت للتلاعب بقيمة الريال القطري.