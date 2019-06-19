399 مليار جنيه محفظة القروض المشتركة لـ"الأهلي المصري"

أعلن البنك الأهلي المصري أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة الخاصة بالبنك وصلت إلى 399 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

وقال المدير العام للقروض المشتركة بالبنك "الأهلي المصري"، أحمد السرسي، إن المصرف قام بترتيب 17 قرضاً مشتركاً خلال عام 2018 بإجمالي 90 مليار جنيه.

وأشار إلى تقديم البنك الأهلي المصري خدمات الاستشارات المالية وعمليات التوريق لعدة شركات كبرى.

وفي سياق متصل، أعلن البنك حصوله على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة EMEA Finance، وذلك كأفضل بنك في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والتوريق على مستوى إفريقيا لعام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، هشام عكاشة، إن "الأهلي يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، والذي يترتب عنه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة والصناعة والبترول والكهرباء والنقل والمواصلات ومواد البناء والمقاولات والأغذية والتنمية العقارية، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وتوفير الكثير من فرص العمل بما يدعم خطط الدولة ويدفع بعجلة التنمية".

وذكر رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، شريف رياض، أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة وصلت إلى 399 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.