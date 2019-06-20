لماذا رفض المركزي طلب بنك وربة الاستحواذ على "كميفك"؟

أكدت مصادر مطلعة، أن بنك وربة أعاد طلبه إلى بنك الكويت المركزي بخصوص استحواذه على نسبة 75.7% من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، بعد أن كان "المركزي" قد رفض في وقت سابق طلب البنك في هذا الخصوص.

وقالت المصادر، إن المركزي طلب من وربة بعض الإيضاحات بخصوص طلبه الجديد، لافتة إلى أن البنك يعمل على توفير جميع البيانات المطلوبة منه في هذا الخصوص، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وكان وربة قد أعلن في منتصف فبراير الماضي، عن توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي المتحد لشراء حصة الأخير في "كميفك" البالغة نسبتها 75.7% من رأسمال الشركة.

كما كان البنك قد أوضح آنذاك أن عملية الشراء مشروطة بالحصول على كل موافقات الجهات الرقابیة المطلوبة.