هكذا دافع يونكر عن استقلالية المصرف المركزي الأوروبي

دافع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن استقلال المصارف المركزية، وخصوصاً المصرف المركزي الأوروبي، وذلك غداة هجمات حادة شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال يونكر خلال المنتدى السنوي للمصرف المركزي الأوروبي في سينترا في البرتغال، "ليس منصفاً أبداً مهاجمة المصارف المركزية حين يتعلق الأمر باستقلالها"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الأميركي الذي يخوض منذ أشهر مواجهة مع أوروبا في ما يخص التجارة، اعتبر أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي "يمنح ميزة غير عادلة للتنافس مع الولايات المتحدة" باقتراحه خفض معدلات الفوائد مجدداً للتعامل مع التضخم، في تصريحات أدت فوراً إلى تراجع اليورو أمام الدولار.

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في التوازي انتقد ترمب أيضاً ليل الثلاثاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع خلال السنوات الماضية نسب الفوائد بما يعكس رفضه "ظروفاً متساوية للجميع"، مقارنة بالسياسة المالية في أوروبا.

وكان ماريو دراغي، أو "ماريو د" كما يشير إليه ترمب في تغريداته، رفض الحديث عن عمله على صعيد أسعار الصرف، في سياق ردّه على سؤال صحافية.

وقال يونكر إن "واحدة من أهم صلاحيات ومسؤوليات حاكم مصرف مركزي هي أنّه يمكن تحريك أسواق من خلال سطر واحد في خطاب".