"الشارقة الإسلامي" يعتزم إصدار حزمة صكوك جديدة بالدولار

يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي إصدار حزمة جديدة من الصكوك بالدولار الأميركي، وطرحها في أسواق رأس المال العالمية.

وبدأ المصرف في هذا الشأن عقد اجتماعات مع مستثمرين في كل من سنغافورة وهونغ كونغ ولندن، على أن يتم تسعير الصكوك الأسبوع المقبل.

يأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد توسع مصرف الشارقة الإسلامي خلال 2018 في خدماته الاستثمارية والتمويلية سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

وأكد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن إطلاق الصكوك يأتي توافقاً مع خطط واستراتيجية المصرف في المرحلة المقبلة، الرامية إلى زيادة معدلات رسملة المصرف بهدف تعزيز النمو المستقبلي.