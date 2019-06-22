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تغير مفاجئ بتوقعات "سيتي غروب" لفائدة الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز
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قال خبراء اقتصاديون في بنك الاستثمار الأميركي، سيتي غروب، إنه إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فإنه سيفعل هذا بخفض جريء قدره 50 نقطة أساس.

وتمسك خبراء "سيتي غروب"، بحسب "رويترز" بتحليلهم الأساسي بأن البنك المركزي الأميركي لن يخفض تكاليف الاقتراض على الإطلاق في 2019 إذا ظلت البيانات الاقتصادية "قوية بدرجة كافية".

واعتبروا أنه لا مبرر قوياً لخفض أسعار الفائدة، في حال لم تكن هناك "نتيجة إيجابية" لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي ستجرى على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم في اليابان.

كلمات دالّة

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