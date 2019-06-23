سيتي بنك:الفيدرالي سيخفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر

قال خبراء اقتصاديون في سيتي غروب، إنه إذا قرر المركزي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم، فإنه سيفعل هذا بخفض جريء قدره 50 نقطة أساس.

ولكن من جهة أخرى، يقول سيتي بنك إن الفيدرالي لن يخفض تكاليف الاقتراض على الإطلاق هذا العام إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية بدرجة كافية، وإذا لم تكن هناك نتيجة إيجابية لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي ستجرى على هامش قمة مجموعة العشرين نهاية هذا الأسبوع في اليابان.

وكان البنك المركزي الأميركي قد أشار لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، ما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأميركية للهبوط.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية عالمياً ومحلياً مع بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف من ضعف التضخم.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائداً ويؤثر سلباً على الدولار، مما يقلص من تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.