الإمارات.. 38 مليار درهم تحويلات العمالة في 3 أشهر

بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات إلى الخارج 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير المراجعة ربع السنوية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وكشفت الإحصائيات التي تضمنها التقرير أن قيمة التحويلات المالية التي نفذت من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة، بلغت نحو 25 مليار درهم، فيما جرت تسوية بقية المبلغ من خلال البنوك مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومثلت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتحويلات الشخصية الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذة على نحو 37.4% من إجمالي التحويلات، تلتها باكستان 10.2%، والفلبين 7.9%، ومصر 6%، وبنغلاديش 4.6%، والولايات المتحدة الأميركية 3.4%، والمملكة المتحدة 3.3%، والأردن 2.4%، والصين 2.1%، وسويسرا 1.9%.