بالأسماء..3 بنوك صينية تواجه خطر العقوبات الأميركية

تواجه 3 بنوك صينية كبيرة خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

يأتي ذلك بعد أن حكم قاض في أميركا بأن البنوك الثلاثة لم تمتثل بمذكرات الاستدعاء الموجهة إليها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ولم تتم تسمية البنوك الثلاثة من قبل القاضي، لكن تفاصيل الجلسة والحكم الصادر تتماشى مع دعوى مدنية عام 2017 توحي بأن المصارف المعنية هي Bank of Communications وChina Merchants Bank وShanghai Pudong Development Bank.

حيث كانت وزارة العدل الأميركية في حينها اتهمت هذه البنوك بالعمل مع شركة هونغ كونغ، التي يُزعم غسلها أكثر من 100 مليون دولار لبنك التجارة الخارجية، العامل في كوريا الشمالية.