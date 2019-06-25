بنوك لبنان: لن نكتتب في السندات الحكومية بفائدة مخفضة

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية رفض البنوك الاكتتاب في سندات الخزينة التي ستصدرها الحكومة بفائدة مخفضة لا تتجاوز الـ1%، ضمن خطة لخفض تكلفة الدين العام.

وقال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية مكرم صادر في تصريح لوكالة بلومبيرغ، إن البنوك "لا ترغب بشراء أية أدوات مالية مصدّرة بأقل من أسعار السوق". وأوضح أن هذا الرفض لا يرجع إلى قيود السيولة فقط، بل يعكس أيضا معدلات الدخل إلى تكلفة الأموال.

وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قد أعلن عن خطط لإصدار سندات بقيمة 11 تريليون ليرة، أي ما يزيد على 7 مليارات دولار بفائدة لا تتجاوز الـ1%، مقارنة بفائدة السوق التي تتجاوز10 %.

وذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن مصرف لبنان المركزي سيتولى تغطية الإصدار بالفائدة المخفضة، على الأرجح، من دون مشاركة البنوك.

ويواجه لبنان ثالث أعلى عبء للدين العام في العالم، بما يعادل 150% من حجم الاقتصاد.

بدوره، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن البنك المركزي يدعم مساعي حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق بشأن التدابير.

وتضع مسودة الميزانية الحكومية للعام 2019 في الاعتبار، خفض تكلفة خدمة الدين العام اللبناني الضخم، وتستهدف خفض عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ووافق مجلس الوزراء على الميزانية الشهر الماضي، وتخضع حاليا للنقاش داخل البرلمان.

وكان وزير المالية قال إن الميزانية تهدف إلى خفض تكلفة خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (600 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.

وردا على سؤال عما إذا كان تم الانتهاء من إبرام اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي بشأن سندات الخزانة منخفضة الفائدة، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة: "لا. سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق".

وقال لرويترز على هامش مؤتمر يوروموني في بيروت اليوم الثلاثاء: "سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك، لأننا ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك".