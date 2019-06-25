هل وصلت أسعار العقارات في الإمارات إلى القاع؟

قال المدير العام لإدارة الأصول في شركة "ميناكورب" طارق قاقيش، في مقابلة مع "العربية"، إن العامل الجيوسياسي يؤثر في ضعف السيولة في الأسواق الإماراتية مع تراجع شهية أخذ المخاطر.

ولكن رغم ذلك، يرى فرصا جيدة في القطاع المصرفي نتيجة التداولات بتقييمات ممتازة.

وأشار قاقيش إلى أن أسهم البنوك الإماراتية تتداول بمضاعفات أسعار إلى الربحية دون العشر مرات، وهي تعتبر مغرية إذا ما قارناها بالأسواق الناشئة وأسواق المنطقة: بالنسبة للسوق السعودية، تتداول بمضاعفات 17 مرة، في حين أنه بالنسبة للسوق الكويتية تتداول بمضاعفات الـ16 مرة".

أما بالنسبة للسوق العقارية في الإمارات، يعتبر قاقيش أنه من الصعب التكهن إذا وصلت أسعار العقار في الإمارات إلى القاع، غير أنه لا ينكر التراجعات في الأسعار والفائض في المعروض، في حين أن المحفز الوحيد هو دخول استثمارات جديدة إلى داخل الدولة.