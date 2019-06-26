أبوظبي الإسلامي يمول صفقة استحواذ على عقارات في مانشستر

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويلاً لصالح شركة "سيدر تري إنفستمنتس" السعودية للاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر، بقيمة 280 مليون درهم، أي ما يعادل 39 مليون جنيه إسترليني.

وتتضمن المحفظة أربعة عقارات بنظام التملك الحر مخصصة للتأجير توفر مجتمعة 163 وحدة سكنية.

وبإتمام هذه الصفقة ارتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية التي رتبها المصرف في المملكة المتحدة من خلال فرعه الواقع بمنطقة نايتس بريدج في العاصمة لندن، إلى أكثر من 850 مليون درهم، وهذه التمويلات مضمونة بأصول تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 1.35 مليار درهم.

وقال بول مايسفيلد رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي، فرع المملكة المتحدة: "نشهد نمواً في الطلب من جانب المستثمرين الخليجيين على منتجات التمويل العقاري للاستحواذ على عقارات في المدن الرئيسية بالمملكة المتحدة، وتحديداً الأصول العقارية المميزة التي توفر لهم مصادر دخل آمنة، والذي انعكس على ارتفاع إجمالي أصولنا التمويلية في المملكة المتحدة خلال عام 2018 إلى الضعف، ونتطلع إلى مضاعفة حجم محفظتنا التمويلية مجدداً في عام 2019".

وتتضمن صفقة الاستحواذ التي أجرتها شركة "سيدر تري إنفستمنتس" التي تديرها شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي القابضة "إيمز القابضة"، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، مبنى "باسيل هاوس" على شارع بورتلاند 105- 107 ومبنى "سالزبوري هاوس" على شارع برينسيس 123، بالإضافة إلى عقارين في كل من شارع كينج 51 وشارع جريت ويسترن 341.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية لقطاع الاستثمارات العقارية السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 68% بحلول عام 2025، لتصل إلى 146 مليار جنيه إسترليني.