البنك العربي الوطني يعلن عن تجديد عقد تأمين بـ400 ألف ريال

أعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين والتي سبق اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 27 مارس، باشتراك تأميني سنوي مجموعه 400,000 ريال سعودي لصالح شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

حيث تم قبول عرض الشركة بتاريخ 24/10/1440 هـ الموافق 27/06/2019.

وأشار البنك العربي الوطني إلى أن مدة الوثيقة المذكورة ستكون سنة واحدة تجدد حسب الاتفاق ابتداء من تاريخ 01/07/2019 ، ولعضوي مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحه مباشره بالوثيقة باعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني.

وأكد البنك أن الوثيقة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.