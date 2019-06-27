موجودات "ساما" تقفز 34 مليار ريال في مايو بنمو سنوي 1.8%

كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، (البنك المركزي) ارتفاع الموجودات إلى 1.964 تريليون في نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة 1.930 تريليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو بنسبة 1.8%.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي التي اطلعت عليها "العربية.نت"، ارتفاع الموجودات على أساس سنوي بنحو 34 مليار ريال.

وعلى أساس شهري ارتفعت موجودات ساما 45 مليار ريال، حيث كانت في أبريل الماضي 1.919 تريليون ريال، بنمو 2.3%.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر مايو الماضي إلى 3.875 تريليون ريال، مقابل 3.754 تريليون ريال، في نهاية مايو من العام الماضي بارتفاع 3.2%.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 349.2 مليار ريال، مقابل 281.6 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 1.42 تريليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.45 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.