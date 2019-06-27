"المركزي الإماراتي" يقر آلية جديدة لاحتساب القروض المتعثرة

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن آلية محسنة لاحتساب نسبة القروض المتعثرة، مشيراً إلى أنه قام بالتشاور مع صندوق النقد الدولي لتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي، لتتوافق منهجيته مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى أن المنهجية السابقة للتعامل مع القروض المتعثرة أدت لارتفاعها على نحو مبالغ فيه، مقارنة بدول أخرى.

وأوضح أنه وفقاً لمعيار الإبلاغ الجديد، فإن نسبة القروض المتعثرة للنظام المصرفي في نهاية 2018 بلغت 5.6% بدلاً عن 7.1% تحت منهجية الإبلاغ السابقة، مشيراً إلى أنه وفقاً للمنهجية الجديدة فإن نسبة القروض المتعثرة تراجعت من نسبة 5.9% لعام 2014 إلى 5.7% للربع الأول، وفق صحيفة "البيان".

ولفت إلى أن الفوائد المعلقة خلال هذه الفترة قد ارتفعت نسبتها من 1.5% لعام 2014 إلى 1.6% للربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن صافي نسبة القروض المتعثرة للنظام المصرفي بلغت 1.8% لنهاية 2018، مشيراً إلى أن هذا الصافي بلغ 2% عام 2014. وأشار إلى أن صافي القروض المتعثرة يستبعد المخصصات المحددة التي تحتفظ بها البنوك مقابل القروض المتعثرة.

وأكد المصرف المركزي على أن التغيير في منهجية العمل الجديد ستنعكس في المنشورات التي ستصدر لاحقاً عن مصرف الإمارات، وفي التواصل مع أصحاب المصالح اعتباراً من الربع الثالث من سنة 2019.

وأكد البيان أن أنظمة مصرف الإمارات تتطلب تعليق الفوائد على القروض التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوماً أو تم تكوين مخصصات بشأنها، ولا تجوز إضافة الفوائد المعلّقة إلى حسابات الأرباح والخسائر. ومن ثم، فإن الفوائد المعلّقة لا تعتبر جزءاً من القروض المتعثرة.