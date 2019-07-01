ودائع غير المقيمين تتفوق على قروضهم في الإمارات

تفوقت ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي الإماراتي على حجم القروض المقدمة لهم، بمقدار 64.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويأتي ذلك بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة على الودائع خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أكبر نسبة من المكاسب.

وبلغ رصيد ودائع غير المقيمين نحو 209 مليارات درهم في نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقابل قروض بقيمة 144.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها التي تضمنها رصد المصرف المركزي.

وكان المركزي الإماراتي في تقريره الأخير توقع المزيد من النشاط للجهاز المصرفي بشكل عام، وهو ما يعني زيادة التحسن في مختلف مؤشرات القطاع.

ويتضح من خلال إحصائيات المصرف المركزي استمرار الجهاز المصرفي في استقطابه لودائع غير المقيمين حيث بلغ الرصيد خلال شهر مايو 2018 نحو 192 مليار درهم، قبل أن يرتفع إلى 205.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من العام ذاته.

ومع نهاية الربع الأول من عام 2019 زاد إجمالي رصيد ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى 208.2 مليار درهم، قبل أن يغلق عند مستوى 209 مليارات درهم نهاية مايو كما سبق الإشارة إليه.

يشار إلى أن إجمالي الودائع بشكل عام في الجهاز المصرفي الإماراتي بلغت 1.759 تريليون درهم مع نهاية شهر مايو الماضي. في المقابل بلغ رصيد إجمالي القروض 1.681 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.