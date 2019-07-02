9.2 مليار دولار تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنها أبرمت 5 اتفاقيات تمويل مع الحكومة المصرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9.2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني سنبل، إن المؤسسة قدمت تمويلات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء ما يزيد عن 1.3 مليون طن من القمح، بالإضافة إلى 125 ألف طن من الأرز.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية بتنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار لتمويل التجارة لصالح مصر.

وأكد أن مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" خرج 529 شاباً، تم توظيف نصفهم تقريباً في شركات مصدرة مصرية.

وأوضح أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، حيث استفادت بنحو 180 مليون دولار.