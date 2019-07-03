"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 1.2 مليار ريال نقداً

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن فترة النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 1.199 مليا ريال.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم المستحقة لتوزيع الأرباح يبلغ 1.199 مليار سهم، بحصة ريال واحد لكل سهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وستكون أحقية الحصول على الأرباح الموزعة من البنك، للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 11 يوليو 2019 والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث يوافق يوم التداول هذا تاريخ 15 يوليو 2019.

ونبه البنك المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.