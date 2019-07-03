5.6 مليار دولار تكلفة إعادة هيكلة "دويتشه بنك"

قال مصدر مطلع إن دويتشه بنك يتوقع أن تصل تكلفة إعادة الهيكلة التي يجريها إلى خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار).



وكان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيونغ قد أعلن عن إعادة هيكلة واسعة النطاق الشهر الماضي ووعد المساهمين "بتقليص صارم" لبنك الاستثمار من أجل إقالة المؤسسة من عثرتها بعد محاولة اندماج فاشلة مع كومرتس بنك.



ويعتزم أكبر بنك ألماني الاستغناء عن ما بين 15 و20 ألف وظيفة أو أكثر من خُمس موظفيه البالغ عددهم 91 ألفا و500 موظف.



وامتنع متحدث باسم البنك عن التعقيب. وقال البنك إنه يعكف على إجراءات للإسراع بخطى التحول لتحسين الربحية المستدامة.



وقال "سنبلغ المساهمين بأحدث التطورات في الوقت المناسب".