"البنك العربي الوطني" يوصي بتوزيع أرباح بـ5% للنصف الأول

أوصى مجلس إدارة "البنك العربي الوطني"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم بعد خصم الزكاة) كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2019.

ولفت البنك العربي الوطني إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 750 مليون ريال، في حين أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.500.000.000 سهم.

يذكر أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأربعاء 07-11-1440هـ الموافق 10-7-2019م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد تاريخ 11-11-1440 الموافق 14-7-2019 .