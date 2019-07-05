نائب رئيس المركزي الأوروبي: ترشيح لاجارد جيد جداً

أشاد لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بقرار زعماء الاتحاد الأوروبي ترشيح كريستين لاجارد لتكون الرئيس القادم للبنك.



وفي مقابلة مع محطة إذاعة (آر إن إي) الإسبانية، قال دي جويندوس "إنه اختيار جيد جداً. إنها شخص قام بمهمة رائعة في صندوق النقد الدولي".



واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على تسمية الفرنسية كريستين لاجارد، والتي تشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتحل محل الإيطالي ماريو دراجي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي في نهاية أكتوبر. واختاروا أيضا وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين لتكون الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية.