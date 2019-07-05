هل يحتاج المركزي الأوروبي لمزيد من التحفيز النقدي؟

قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لصحيفة ألمانية إن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو لم يعد مؤقتاً، وإن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى تقديم المزيد من التحفيز إذا كان يستهدف الوفاء باختصاصاته.



وأبلغ رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي، صحيفة بورسين تسايتونج أن اقتصاد منطقة اليورو تباطأ في معظم السنة المنقضية وأن تعافيا طال توقعه لم يتحقق، مما يشير إلى أن المركزي الأوروبي بحاجة للاستعداد لتباطؤ أقوى يستمر لفترة طويلة.



وقال رين "إذا كنا نريد حقا أن ننفذ التكليف المنوط بنا، فإن هناك حاجة حالياً إلى المزيد من التحفيز النقدي لحين حدوث تحسن في الآفاق الاقتصادية وآفاق التضخم".



وأضاف قائلا "لا يجب علينا بعد الآن أن ننظر إلى تباطؤ النمو في الآونة الأخيرة على أنه تراجع مؤقت لفترة وجيزة في الاقتصاد... نحن نشهد مرحلة أطول من الضعف الاقتصادي".



وكان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي فتح بالفعل نقاشا بشأن المزيد من التحفيز، قائلاً الشهر الماضي إن المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات في غياب التحسن.



وقال رين إن الإجراءات على صعيد السياسة قد تشمل مزيجاً من خفض أسعار الفائدة ومراجعة توقعات أسعار الفائدة واستئناف مشتريات السندات.