رئيسة بنك صيني تطالب بتسريع تحويل اليوان لعملة عالمية

دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني، هو شياو ليان، أمس السبت، للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية إلى عملة عالمية، وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي.

وأضافت: "أقيمت حواجز فيما يخص التجارة والاستثمار والتعاون بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك، وهذا يجعلنا فعلياً نخشى أن يتضرر القطاع المالي، وهو الدماء التي تغذي الاقتصاد والداعم والضامن المهم للعولمة من هذا التيار المعاكس".

وتخوض الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة أدت إلى تبادل البلدين فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات. كما شددت الإدارة الأميركية الرقابة على الشركات الصينية بما في ذلك عملاق الاتصالات "هواوي" التي منعت من دخول السوق الأميركية، وقيدت فعلياً قدرتها على شراء التكنولوجيا الأميركية، قبل حدوث انفراجة في الحرب التجارية على هامش قمة العشرين الأخيرة.

وقالت "هو" إن تغير بيئة التجارة والاستثمار يشير إلى حاجة البلاد لتخطيط أفضل لمواجهة أي مشاكل محتملة.

وأضاف: "أعتقد أن خطى تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع".

وتعرضت عملية تحويل العملة الصينية لعملة عالمية لانتكاسة منذ 2016، بسبب قيود حكومية أكثر صرامة للحد من نزوح رأس المال للخارج في ظل ضعف اليوان.

وأكدت "هو" على الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالي الصيني ككل على المنافسة، كشرط مسبق لكي تصبح العملة الصينية عالمية، بما في ذلك جهود تحديث المؤسسات المالية والتوسع في الانفتاح والتحديث المالي وإزالة التشوهات في تسعير القروض.