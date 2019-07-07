"دويتشه بنك" يغلق أنشطة تداول الأسهم بالكامل

أعلن دويتشه بنك الألماني عن خططٍ للتخارج من كافة أنشطة التداول في الأسهم العالمية، وخفضِ حجمِ أعمالِه المصرفية الاستثمارية، في إطار تحوّل استراتيجي كبير سيكبّدُه 7.4 مليار يورو للعودة إلى النمو.

ويتوقع البنك خسائرَ بقيمة 2.8 مليار يورو في الربع الثاني وحده نتيجة عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن البنكُ الأكبر في ألمانيا عن خطط لإنشاء وحدة تابعة، تضم كل الأصول التي يخطط للتخلص منها، والتي تقدر قيمتها الموزونة المخاطر بأربعة وسبعين مليار يورو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البنك يعتزم إلغاءَ 20 ألف وظيفة، أي أكثر من خُمس موظفيه الذين يقاربُ عددُهم 92 ألف موظف.

وكان مصدر مطلع قال الشهر الحالي إن تكلفة إعادة هيكلة دويتشه بنك يتوقع أن تصل إلى 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار).

وكان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيونغ قد أعلن عن إعادة هيكلة واسعة النطاق الشهر الماضي ووعد المساهمين "بتقليص صارم" لبنك الاستثمار من أجل إقالة المؤسسة من عثرتها بعد محاولة اندماج فاشلة مع كومرتس بنك.