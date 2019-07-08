ثاني أكبر بنك في الهند يتعرض لاحتيال بنصف مليار دولار

أبلغ بنك البنجاب الوطني، ثاني أكبر بنك في الهند، عن عملية احتيال بقيمة 38 مليار روبية (556 مليون دولار)، أثارت تساؤلات حول صحة النظام المالي الذي يسيطر عليه القطاع العام في الهند.

وقال البنك إن المحققين ومدققي الأدلة الجنائية، كشفوا عن عملية احتيال مزعومة في حساب شركة "بوشان" للطاقة والصلب، وهي شركة صلب تخضع لإجراءات إشهار إفلاسها.

وأوضح البنك أن عملية الاحتيال لها أبعاد عالمية، حيث بلغت قيمة القروض المزعومة 50 مليون دولار من أحد الفروع، و 39 مليون دولار أخرى من هونغ كونغ.

وقال إنه أبلغ البنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي في البلاد، بعملية الاحتيال هذه.

وجاء في بيان بنك البنجاب أن شركة "بوشان" أساءت التصرف في أرصدة مصرفية، وتلاعبت في سجلاتها المالية، بحسب ما نقلته صحف محلية.