نمو أرباح " الكويت الوطني" الفصلية 10% لـ101 مليون دينار

ارتفعت أرباح "البنك الكويت الوطني" بنسبة 9.9% إلى 101.36 مليون دينار بالربع الثاني، مقارنة بـ92.26 مليون دينار بالربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد فترة الستة أشهر، ارتفعت أرباح NBK بنسبة 12.5% إلى 209.1 مليون دينار بالنصف الأول، مقارنة بـ185.85 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح لفترة 6 أشهر، إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات وانخفاض تكاليف المخصصات.

وجاءت الزيادة في صافي إيرادات الفوائد مدفوعة بالنمو القوي في حجم الأعمال.