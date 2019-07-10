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تراجع أرباح "بنك الخليج" الفصلية 24% إلى 12 مليون دينار

المصدر: العربية.نت
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تراجعت أرباح بنك الخليج الكويتي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 12 مليون دينار.

وجاءت النتائج الفصلية أقل من توقعات EFG- HERMES البالغ 16 مليون دينار.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 10,6% إلى 24 مليون دينار.

وعزى البنك انخفاض الأرباح إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التي قوبلت جزئياً بانخفاض المُخصصات.

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