تراجع أرباح "بنك الخليج" الفصلية 24% إلى 12 مليون دينار

تراجعت أرباح بنك الخليج الكويتي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 24%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 12 مليون دينار.



وجاءت النتائج الفصلية أقل من توقعات EFG- HERMES البالغ 16 مليون دينار.



أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 10,6% إلى 24 مليون دينار.



وعزى البنك انخفاض الأرباح إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التي قوبلت جزئياً بانخفاض المُخصصات.