نائب رئيس بوبيان: 42% من أصول بنوك الكويت إسلامية

أكد نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عبدالسلام الصالح، أن البنوك العاملة وفق الشريعة، باتت أصولها تشكل 42% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الكويت، متوقعاً تزايد هذه النسبة لتصل إلى التعادل مع الأصول التقليدية.

وقال عبدالسلام في مقابلة مع "العربية" إن بنك بوبيان - وهو الذراع الإسلامية لبنك الكويت الوطني - سجل ارتفاعاً في أرباحه الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 14 مليون دينار.

أما على مدار النصف الأول من العام، فارتفعت أرباح البنك بنسبة 12% إلى 29 مليون دينار.

وأرجع نائب الرئيس التنفيذي للبنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بثلاثة ملايين دينار، إضافة إلى الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

وأشار إلى النمو الذي حققه "بوبيان" في محفظة التمويل التي ارتفعت 13% إضافة إلى نمو ودائع العملاء بنسبة 12%.

وأكد استمرار البنك في تسجيل نسب نمو مرتفعة، وسعيه إلى زيادة حصته السوقية واستمرار تمويل المشاريع وخصوصا الحكومية منها، موضحاً أن الحصة السوقية الحالية لا تتجاوز 10% ونحاول المحافظة على هذه النسبة.

وقال إن حصة بنك بوبيان تمثل 12% من أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني.