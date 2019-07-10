هيئة الاستثمار الكويتية ستبيع 16% من بنك الخليج

حددت بورصة الكويت يوم 24 من شهر يوليو الجاري، موعدا لإجراء مزاد على حصة 16 في المئة من أسهم بنك الخليج، بعد الاتفاق الأولي على بيعها من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لشركة الغانم التجارية.

وتقضي أنظمة بورصة الكويت بإجراء مزاد على كل صفقة تزيد على 5% من رأسمال أي شركة مدرجة.

وسيبدأ المزاد بـ 312 فلسا للسهم، وهو نفس السعر الذي أغلق عليه السهم في جلسة اليوم الأربعاء.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة وفق هذا السعر 152 مليون دينار كويتي، أي ما يزيد قليلا على نصف مليار دولار.

وتملك "الغانم التجارية" حاليا نحو 17% من أسهم بنك الخليج، وإذا ما تمت الصفقة لصالحها، ترتفع حصتها إلى نحو 33% فيما تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة 4%.