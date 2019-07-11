بنك أوف أميركا: نتوقع خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة

قال محللون ببنك أوف أميركا ميريل لينش إن من المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية الرئيسية في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 30-31 يوليو، بمقدار ربع نقطة مئوية، مع فرصة لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وأضاف المحللون أن من المحتمل أن يجري البنك المركزي الأميركي خفضين آخرين للفائدة بعد الخفض المتوقع في يوليو، مشيرين إلى تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي في وقت سابق اليوم، والتي اعتبروا أنها تشير إلى تيسير السياسة النقدية.

وفي شهادته أمام لجنة في الكونغرس، مهد باول الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأميركية في 10 سنوات، متعهداً بالتصرف على النحو المناسب لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي.