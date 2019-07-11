"إيديتا" تحصل على 20 مليون دولار من "التمويل الدولية"

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تقديم حزمة تمويلية لشركة "إيديتا" للصناعات الغذائية في مصر، بقيمة 20 مليون دولار، وبفائدة تصل إلى 6%.

وقالت المؤسسة إن الحزمة التمويلية لشركة "إيديتا" تهدف إلى تعزيز عملياتها في مصر عبر إطلاق خطوط إنتاج جديدة، ودعم عمليات الاستحواذ على شركات جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى تشييد مصنع جديد للشركة في المغرب.

وقال هاني برزي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إيديتا"، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التمويل يمنح الشركة القدرة على التوسع محلياً وإقليمياً.

وأعرب عن اعتزازهم بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصة أن الحصول على أي تسهيلات من مؤسسة تابعة للبنك الدولي، يستلزم عدة متطلبات وشروط إلى جانب الوقت والتدقيق في عمليات الشركة المالية وغيرها.

وقال إن الشركة حصلت أيضاً على الموافقة لتمويل إضافي بـ10 ملايين أخرى تحت الطلب.

وكشف أن القرض تم بفائدة 4% فوق "اللايبور" أي بحدود 6%، مشيراً إلى أن سعر الاقتراض في مصر عالي نتيجة ارتفاع الفائدة، مما دفع بالشركة للبحث عن طرق تمويل أخرى، لافتاً إلى أن فائدة التمويل في مصر تحول دون تحصيل عائد على الاستثمار.

وأكد أنه لم يتم طرح تحويل هذا التمويل إلى مساهمة، وأنه تمويل للتوسع وليس ضخ لرأسمال في الشركة.

من ناحية أخرى، قال برزي إن السوق المصرية السوق الحيوية والأساسية لشركة "إيديتا"، مضيفاً أن مشروع المغرب سيبدأ في الربع الثالث من 2020 حيث سيتم استخدام جزء من التمويل لهذا المشروع.