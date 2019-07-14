"الاستثمارات العامة" يوافق على شروط قرض جديد

وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شروط مبدئية للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، من مجموعة من البنوك العالمية الكبرى، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ"فاينانشيال تايمز".

وأشارت المصادر إلى أن Bank of America Merrill Lynch وBNP Paribas وCrédit Agricole وCitigroup، من بين البنوك العشرة التي تعهدت بتقديم القرض قصير الأجل للصندوق.

وتوقعت المصادر أن يتم سداد القرض بنهاية العام الحالي، عندما تقوم شركة "أرامكو" بسداد أول دفعة للصندوق من مبلغ 69 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه مقابل بيع حصة الأغلبية في شركة "سابك".

يُشار إلى أن الصندوق حصل في سبتمبر الماضي على قرض مجمّع تصل قيمته الإجمالية إلى 11 مليار دولار، بالتعاون مع بنوك عالمية.