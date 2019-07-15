مكاسب إقراض المستهلكين ترفع أرباح "سيتي غروب"

أعلن "سيتي غروب" عن زيادة بـ7% في الأرباح الفصلية، حيث ساعد خفض التكلفة وقوة إقراض المستهلكين البنك الأميركي في التغلب على ضعف أنشطة التداول.

وزاد صافي الربح إلى 4.80 مليار دولار بما يعادل 1.95 دولار للسهم في الربع الثاني من العام، من 4.50 مليار دولار أو 1.63 دولار للسهم قبل سنة. وتضمن الربع الثاني مكسباً غير متكرر قدره 12 سنتاً للسهم يتعلق باستثمار البنك في "تريد ويب" للتداول الإلكتروني.

وارتفعت الإيرادات 2% إلى 18.76 مليار دولار، بينما تراجعت النفقات 2%.

وتوقع المحللون ربحاً قدره 1.80 دولار للسهم وإيرادات بـ18.49 مليار دولار بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف. ولم يتضح حتى الآن مدى إمكانية مقارنة الأرقام المعلنة مع التقديرات.

ويعد "سيتي" أول بنك أميركي كبير يعلن نتائجه المالية للربع الثاني. وتعلن بنوك "وول ستريت" الكبرى "جيه.بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"غولدمان ساكس" نتائجها في وقت لاحق هذا الأسبوع.