ارتفاع أرباح "جيه.بي مورجان" 16% بفعل مكاسب ضريبية

أعلن "جيه.بي مورجان تشيس" ارتفاع أرباحه الفصلية 16%، في وقت عوض ارتفاع صافي دخل الفائدة ومكاسب ضريبية تراجع نشاط البنك في أقسام التداول.

وارتفع صافي ربح أكبر البنوك الأميركية إلى 9.65 مليار دولار أو 2.82 دولار للسهم، من 8.32 مليار دولار أو 2.29 دولار للسهم قبل عام.

وزاد صافي الإيرادات 4% إلى 29.57 مليار دولار.

وكان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحاً بقيمة 2.50 دولار للسهم، وإيرادات قدرها 28.90 مليار دولار وفقا لتوقعات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام المعلنة قابلة للمقارنة مع التقديرات.

ويتابع المستثمرون نتائج أعمال "جيه.بي مورجان" عن كثب، بحثاً عن مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد الأميركي. وستعلن مجموعتا "جولدمان ساكس" و"ويلز فارجو" عن نتائج أعمالهما الفصلية في وقت لاحق اليوم.