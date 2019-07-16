ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الصعبة بعد بيع سندات

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطيات تونس الأجنبية بعد أن باعت سندات بقيمة 700 مليون يورو الأسبوع الماضي، ليغطي الاحتياطي واردات 87 يوماً، صعوداً من 73 يوماً.

وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، أصبح احتياطي النقد الأجنبي لتونس 15.596 مليار دينار (5.42 مليار دولار).

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، في ظل تصاعد معدلات البطالة والتضخم. ويباشر البلد إصلاحات اقتصادية قاسية لتقليص الإنفاق العام.

وفي الأسبوع الماضي، باعت تونس سندات مقومة باليورو لأجل سبع سنوات، قيمتها 700 مليون يورو، بسعر فائدة 6.37%.