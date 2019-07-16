ضعف التداولات وتغطية إصدارات الدين يهبطان بأرباح "غولدمان ساكس"

أعلنت مجموعة غولدمان ساكس عن انخفاض 6% في الأرباح الفصلية اليوم الثلاثاء مع تضرر بنك الاستثمار الأميركي بمزيج من فتور تداولات الدخل الثابت وضعف في تعهدات تغطية إصدارات الدين.



وانخفض صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 2.20 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران من 2.35 مليار دولار قبل عام.

وهبط ربح السهم إلى 5.81 دولار من 5.98 دولار قبل سنة، بحسب "رويترز".



وتراجع إجمالي صافي الإيرادات 2% إلى 9.46 مليار دولار.



وكان المحللون قد توقعوا أرباحا بواقع 4.89 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 8.83 مليار دولار وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الأرقام المُعلنة قابلة للمقارنة مع التقديرات.



ومن المتوقع أن يعلن مورغان ستانلي منافس غولدمان ساكس نتائجه الفصلية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.