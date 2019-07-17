أرباح "أوف أميركا" الفصلية تقفز 10% لـ 7.1 مليار دولار

أعلن بنك أوف أميركا اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية 10% في الوقت الذي عززت فيه متانة الاقتصاد الأميركي الطلب على القروض.

وارتفع صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 7.11 مليار دولار أو 74 سنتا للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران من 6.47 مليار دولار أو 63 سنتا للسهم قبل عام.

وصعدت الإيرادات، دون احتساب صافي تكاليف الفائدة، نحو 2% إلى 23.08 مليار دولار.

كان محللون يتوقعون أرباحا للبنك بقيمة 71 سنتا للسهم وإيرادات بقيمة 23.2 مليار دولار وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.