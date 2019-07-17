نمو أرباح "الإمارات دبي الوطني" 80% إلى 4.7 مليار درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نمو بصافي أرباحه خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 80 % إلى 4.74 مليار درهم، مقابل 2.63 مليار درهم للفترة نفسها من 2018.

وارتفعت أرباح البنك في النصف الأول بنسبة 49% إلى 7.48 مليار درهم مقابل 5.017 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم.

وعزا البنك الزيادة في الأرباح إلى النمو بالأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

إلى ذلك، أظهرت القوائم المالية ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 108% خلال الربع الثاني إلى 656 مليون درهم.

وسجلت مخصصات القروض المتعثرة نحو 1.80 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 82% عن الفترة نفسها من العام الماضي.