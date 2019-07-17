"أبو ظبي الأول" يقترح فتح ملكية الأجانب لأسهمه بالكامل

اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.

ووصف البنك مقترحه هذا بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات.

وتبلغ ملكية الأجانب في البنك حاليا 40%.

وقد ارتفعت أرباحُ بنك أبوظبي الأول في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصلَ إلى 3.2 مليار درهم.

وتجاوزت الأرباحُ الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 3.1 مليار درهم. أما على مدار النصف الأول من العام، فقد ارتفعت أرباحُ البنك بنسبة 4% لتبلغَ 6.3 مليار درهم.

وعزا البنك نموَ الأرباح إلى تحسنِ الإيرادات وارتفاع الطلب على القروض.