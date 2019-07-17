ENBD يحصل على الموافقة لفتح 20 فرعاً جديداً في السعودية

قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه حصل على الموافقات اللازمة لفتح 20 فرعاً جديداً في السعودية، في مسعاه للتوسع في الاقتصاد الأول عربياً.

ويدير البنك المملوك لحكومة إمارة دبي حالياً فرعين في الرياض وواحدا في جدة وآخر في الخبر.

ويتزامن توسع البنك مع فتح المملكة اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، ضمن خطة لتنويع اقتصادها. وقد منحت السعودية العام الماضي موافقة لبنك أبوظبي الأول لفتح 3 فروع.

من ناحبة أخرى، أعلن البنك الإماراتي أيضاً فتح فروع إضافية في مصر إلى جانب حصوله على موافقة الجهات التنظيمية على صفقة شراء وحدة Sberbank في تركيا.