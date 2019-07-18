تراجع أرباح مورجان ستانلي الفصلية 10%

أعلن مورجان ستانلي، اليوم الخميس، هبوط الأرباح الفصلية 10% مع تعثر التداولات والإيرادات من خدمات تقديم المشورة بسبب تدني تقلبات السوق.



وقال البنك إن الأرباح العائدة لمورجان ستانلي نزلت إلى 2.20 مليار دولار بما يعادل 1.23 دولار للسهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، من 2.44 مليار دولار أو 1.30 دولار للسهم قبل عام.



وكان محللون يتوقعون ربحا قدره 1.14 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.