أبوظبي الأول: فتح ملكية الأجانب دون قيود مجرد اقتراح

قال بنك أبوظبي الأول إن قرار فتح ملكية الأجانب في أسهمه دون قيود مجرد مقترح، ولم يتم البت بشكل نهائي في تنفيذه من عدمه.

وأشار البنك، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن هذا الاقتراح ليس خاصاً بالبنك فقط، بل أيضا للشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نوه إلى أن هذا القرار يُعتبر إحدي خطوات تشجيع الاستثمار في الدولة.

واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول يوم الخميس الماضي فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.