بيت التمويل الكويتي يعتزم بيع 53% من أسهم "عارف"

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) توقيع اتفاقية لبيع حصته البالغة 53% في شركة عارف الاستثمارية، ليتخلص من آخر وأكبر ملفات الشركات المتعثرة في مجموعته.

ولم يفصح البنك الإسلامي الأكبر في الكويت عن قيمة الصفقة أو هوية المشترين، إلا أن جريدة الجريدة الكويتية ذكرت أن الجهة المشترية هي تحالف استثماري خليجي.

وذكرت الصحيفة أنه تم التوافق على بيع أسهم عارف بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليون دينار، بالإضافة إلى سداد بعض ديون الشركة، لترتفع القيمة الشاملة للصفقة إلى نحو 40 مليون دينار، على أن يحصل التحالف المشتري على نسبة خصم على الدين الذي يقدر بنحو 71 مليون دينار.